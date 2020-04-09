تخصيص قطع أراضٍ للملاكات الصحيَّة والأمنيَّة في الموصل

2020/04/09 | 10:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، تخصيص قطعٍ سكنيَّة للقوات الأمنية والملاكات الصحيَّة التي عملت في مواجهة فيروس "كورونا.وقال الجبوري إنه "أوعز الى مديريتي بلدية وبلديات نينوى بتخصيص أراضٍ سكنية للعاملين في مجال الصحة والخط الأول في مواجهة فيروس كورونا في المدينة من القوات الأمنية".واضاف الجبوري، إننا "نثمن دور القوات الأمنية والملاكات الصحية في بذل أقصى الجهود والطاقات في معركة مواجهة فيروس كورونا، والذين أسهموا بالحد من انتشار المرض بين المواطنين، فضلاً عن شفاء المصابين ومغادرتهم الحجر الصحي".

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