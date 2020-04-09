انطلاق عمليات أبطال النصر الثانية لتأمين الحدود بجنوب غرب العراق

2020/04/09 | 10:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الحشد الشعبي، الخميس، انطلاق عمليات "أبطال النصر الثانية" لتأمين الحدود في جنوب غرب العراق.وقال قائد عمليات الانبار المشتركة للجيش والحشد، قاسم مصلح، في بيان، "في الساعة 600 انطلقت الوية الحشد الشعبي وهي (18-19-17-13) وفوج حشد الرطبة واربعة الوية من الجيش وبإسناد من طيران الجيش العراقي ومديريات الحشد الشعبي الطبابة والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والاستخبارات والامن ومقاتلة الدروع والاعلام، ومعاونية الدعم اللوجستي".واضاف مصلح ان "العملية انطلقت بأربعة محاور رئيسة كل محور يشترك فيه لواء من الجيش ولواء من الحشد الشعبي وهذا يعكس التنسيق العالي بينهما".واشار قائد العمليات الى ان "العملية تستهدف مناطق تشهد تحركات من العدو في الايام الماضية ونحن ماضون في تأمين مناطق غرب الانبار وفق توصيات قيادة الحشد الشعبي وبالتنسيق من قيادة العمليات المشتركة".

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