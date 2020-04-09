السيد علي خامنئي: الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب

2020/04/09 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي الأمة الاسلامية بمناسبة 15 شعبان مولد الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.واشار قائد الثورة الاسلامية في مستهل خطابه الى ان البشرية اليوم على مختلف منطلقاتها ومشاربها في العالم لم تصل الى مرحلة الامان وليست سعيدة مضيفا اليوم: مليارات الناس ليس لديهم طمأنينة اليوم ويسودهم […]

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