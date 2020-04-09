قبيل خطاب الزرفي: تضارب بشأن حقيقة انسحاب المكلف.. هل سيحسمها “المؤتمر المرتقب”؟

2020/04/09 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تترقب الأوساط الصحفية والسياسية والشعبية، المؤتمر الصحفي الذي ينوي رئيس الوزراء المكلف عقده بعد قليل، وما اذا كان سيعلن انسحابه رسميًا من التكليف، بعد تضارب الأنباء عن حقيقة انسحابه.وكشفت تقارير وتسريبات صحفية مساء امس الاربعاء، بأن رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، قرر الانسحاب من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما بينت مصادر […]

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