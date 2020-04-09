الحشد الشعبي يفتتح جهاز التعفير الاوتوماتيكي الثاني بمستشفى الزهراء التعليمي في النجف

2020/04/09 | 10:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي ورابطة الدعم اللوجستي في محافظة النجف الاشرف، الاربعاء، جهاز التعفير الاوتوماتيكي الثاني في مستشفى الزهراء التعليمي للولادة والاطفال.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إنه تم تنصيب الجهاز داخل المستشفى لتعفير الأشخاص قبل دخولهم الى الاقسام والردهات والوحدات الصحية المهمة ابرزها ردهات الولادة

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