نتائج اجتماع أوبك المرتقب يرفع أسعار النفط

2020/04/09 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط ،اليوم الخميس ،بفضل توقعات بأن كبار منتجي النفط في العالم سيتفقون على خفض للإنتاج في اجتماع يُعقد لاحق، في الوقت الذي يكابد فيه القطاع انهياراً في الطلب العالمي ناجم عن تفشي فيروس كورونا.

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