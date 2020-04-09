بيان لمصرف الرافدين العراقي بشأن الرواتب

2020/04/09 | 11:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه مصرف الرافدين العراقي، اليوم الخميس، بعض دوائر الدولة الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف واستلموا بطاقات الماستر كارد إلى تفعيلها واستلام الراتب ...

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