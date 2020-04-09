صحة النجف تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا

2020/04/09 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، عن تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة رضوان كامل الكندي في بيان تلقته وكالة صدى , “نعلن للمواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف بتسجيل إصابة واحدة جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الخميس وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 158 فحصا مختبريا”.واضاف

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