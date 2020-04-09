توجيه تهمة الإرهاب لسوداني قتل شخصين جنوب غربي فرنسا

2020/04/09 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه القضاء الفرنسي إلى اللاجئ السوداني عبد الله أحمد عثمان تهمة ارتكاب جرائم قتل ذات طابع إرهابي بعدما قتل يوم السبت في رومان-سور-إيزير في مقاطعة دروم بجنوب غرب فرنسا شخصين وأصاب خمسة آخرين طعناً بسكين، وأعلن أنه تم إيداع المتّهم في الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.وقالت النيابة العامة الوطنية لقضايا الإرهاب إنّها طلبت من القضاء […]

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