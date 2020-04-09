منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف “تسييس” كورونا

2020/04/09 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حث مدير منظمة الصحة العالمية،تيدروس أدهانوم، على الوحدة، غداة هجوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على المنظمة.وفي حديثٍ، الأربعاء، دافع أدهانوم عن عمل منظمة الصحة العالمية، ودعا إلى وقف تسييس فيروس كورونا.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، الثلاثاء، إنه سيعيد النظر في التمويل الأمريكي للوكالة التابعة للأمم المتحدة، متهماً منظمة […]

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