اربيل تعلن إصابة بفيروس كورونا

2020/04/09 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، صباح الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، ان الإصابة الجديدة تم تسجيلها في اربيل لأمراة لها من العمر 38 عاماً، تسكن في قرية "کانی گەنیە"، كانت مشاركة في مجلس العزاء.وتسبب مجلس عزاء اجري مؤخرا في اربيل بإصابة اكثر من 100 شخص نتيجة تفشي الفيروس جراء مشاركة مصاب فيه.

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