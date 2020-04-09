خاص بـ”العهد نيوز”.. مركز صحي في ذي قار يبتكر طريقة للتعامل مع المراجعين (صور)

2020/04/09 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار إبتكر مركز صحي في محافظة ذي قار، طريقة جديدة للتعامل مع المراجعين والمرضى الذين يراجعونه خلال فترة أنتشار فايروس كورونا.وقال مدير المركز الصحي النموذجي في قضاء قلعة سكر، سعد الفاضلي، لـ”العهد نيوز”، بأنه “تم تطبيق فكرة مبتكرة خلال دوام المركز ولمنع إنتشار فايروس كورونا من خلال وضع غرفة بلاستيكية […]

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