ليفركوزن يبرم اول صفقة في زمن كورونا

2020/04/09 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باير ليفركوزن المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، تعاقده مع الحارس الدولي الشاب لينارت غريل بدءاً من الموسم المقبل وحتى 2024.وقال المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفس في بيان: “حصلنا بضم لينارت غريل على حارس موهوب وشاب ورائع..إنها صفقة واعدة”.وسينضم غريل، حارس منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، لصفوف ليفركوزن قادماً من كايزرسلاوترن المنتمي […]

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