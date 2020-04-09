متنبئ جوي: أمطار في أغلب مناطق البلاد اليوم ودرجات الحرارة ستنخفض ابتداءً من يوم غد

2020/04/09 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الخميس (09 نيسان 2020)، تطورات حالة الطقس في عموم مناطق البلاد، فيم...





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