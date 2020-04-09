2020/04/09 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس (09 نيسان 2020)، اكتشاف اصابة جديدةبفيروس كورونا لامر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لامرأة شاركت بمجلس العزاء في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لامرأة شاركت بمجلس العزاء في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).