تماثل 11 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء في كربلاء وارتفاع العدد الكلي بالمحافظة إلى 43

2020/04/09 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، تعافي 11 حالة إصابة بفايروس كورونا المُستَجد في المحافظة.

وقال ...





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