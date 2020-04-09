فنان ايراني يصنع أكبر مجسم للشهيد سليماني

2020/04/09 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الفنان الايراني محمد علي جمالي بوضع اللمسات الاخيرة لصناعة أكبر مجسم للشهيد اللواء قاسم سليماني الذي يبلغ طوله 11 مترا.واشار في مقابلة مع وكالة تسنيم الايرانية للانباء، إلى أنه بدأ بصناعة المجسم في العام الماضي، تثمينا لدوره المهم في استتباب الأمن في ايران والمنطقة والعالم ومحاربته لداعش، وكان يعتزم الانتهاء من المجسم في حياة […]

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