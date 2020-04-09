مختص يوضح سبب “تواضع” أرقام اصابات كورونا في العراق.. ويكشف عن مخاوف في الشتاء القادم

2020/04/09 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر مدير مستشفى ابن البلدي إن الاجواء العراقية وكفاءة التعامل مع الامراض الانتقالية، ادت إلى المحافظة على ارقام جيدة نسبيا مقارنة بالدول الاخرى في تسجيل اصابات كورونا.وقال مدير مستشفى ابن البلدي بمدينة الصدر بجانب الرصافة ببغداد، د.طالب التميمي، في تصريحات متلفزة، إن “الوضع في العراق ما زال تحت السيطرة، وأرقام […]

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