مصدر لـ”العهد نيوز”: سلامة 33 عينة جديدة مشتبه إصابتها بـ”كورونا” في ذي قار

2020/04/09 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر صحي، اليوم الخميس، بأن نتائج تحليل 33 عينة في محافظة ذي قار قد ظهرت سليمة، فيما أرسلت 25 عينة أخرى مشتبه بإصابتها بالفايروس”.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “الصحة قد تأكدت بسلامة 33 عينة مساء أمس، فيما أرسلت صباح اليوم 25 عينة جديدة للتأكد منها أيضا”.وأوضح المصدر، […]

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