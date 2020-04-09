2020/04/09 | 11:15 - المصدر: سومر نيوز
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نائب بالفتح: القرار السني والكردي اضعف حظوظ الزرفي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , ان الإعلان الرسمي لاتحاد القوى وقوى التحالف الكردستاني ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالفتح: القرار السني والكردي اضعف حظوظ الزرفي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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