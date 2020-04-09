نائب بالفتح: القرار السني والكردي اضعف حظوظ الزرفي

2020/04/09 | 11:15 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , ان الإعلان الرسمي لاتحاد القوى وقوى التحالف الكردستاني ا...

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