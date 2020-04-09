خبير قانوني : المكلف الذي يخلف الزرفي هو مرشح الفرصة الأخيرة

2020/04/09 | 11:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد الخبير القانوني علي التميمي، انه في حال اخفق رئيس الوزراء المكلف الذي يخلف عدنان الزرفي، ستتحول إدارة البلاد الى رئيس الجمهورية برهم صالح ، مؤكدا أن “المكلف الذي يخلف الزرفي هو مرشح الفرصة الأخيرة الواردة في الفقرة خامسا من المادة ٧٦ دستور.وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس ، إن […]

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