2020/04/09 | 11:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن التغيير: التأييد أو الرفض لأي مكلف برئاسة الوزراء يجب ان يكون مرهوناً ببرنامجه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 11:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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