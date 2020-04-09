2020/04/09 | 11:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يعتذر رسميا عن تشكيل الحكومة ويوجه رسالة للعراقيين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يعتذر رسميا عن تشكيل الحكومة ويوجه رسالة للعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).