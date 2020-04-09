الإعلام الأمني تشكف تفاصيل عملية أبطال النصر الثانية في الانبار

2020/04/09 | 11:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت خلية الإعلام الامني، الخميس، تفاصيل عملية أبطال النصر الثانية.وذكرت الخلية، في بيان، إنه "بأشراف قيادة العمليات المشتركة شرعت قيادة عمليات الانبار صباح اليوم الخميس الثامن من نيسان، بعملية امنية واسعة في مناطق "جنوب الطريق الدولي السريع جنوب طريق طريبيل .السليجية ، جزيرة الكرمة ، وادي ثميل ، وادي القذف" من عشرين محور لهذه العملية، حيث تنفذها قطعات " فرقة المشاة الاولى ، فرقة المشاة العاشرة ، لواء مغاوير قيادة عمليات الانبار ، مديرية أفواج الطواريء الانبار ، أفواج الحشد العشائري الانبار ، الوكالات الامنية العاملة الانبار ، مفارز المعالجة".واضافت، أن "العملية تهدف لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية والقاء القبض على المطلوبين وتدقيق جميع العوائل الساكنة في هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار فيها".

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