العمليات المشتركة تطلق عملية أمنية من 20 محوراً في الأنبار

2020/04/09 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، إطلاقها عملية أمنية من عشرين محوراً في مناطق مختلفة بالأنبار.

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