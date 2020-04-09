الاقتصاد النيابية لـ”العهد نيوز”: ارتفاع التضخم في العراق بسبب إتساع رقعة الفقر

2020/04/09 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عضو لجنة الاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، من ارتفاع مستويات التضخم في البلاد بسبب اتساع رقعة الفقر في البلاد “. وقال الخزعلي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس إن “محافظات عراقية تعيس تحت عتبة الفقر بسبب ارتفاع معدلات البطالة “. وأشار إلى أن “إعداد اكبر تواجه عتبة الفقر وتلك التي بدات احوالهم تسيئ بعدما […]

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