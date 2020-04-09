نائب كردي : مصلحة الشعب هي المعيار الأساسي في اختيار الشخص المكلف

2020/04/09 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد النائب هوشيار عبدالله، أن التأييد أو الرفض لأية شخصية يتم تكليفها برئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية يجب ان يكون مرهوناً ببرنامج المكلف ومدى استفادة الشعب من هذا البرنامج في ظل التحديات التي يمر بها العراق حالياً.وقال عبدالله في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “البلد يمر اليوم بتحديات صعبة مرتبطة ببعضها البعض، […]

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