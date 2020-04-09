كوادر العتبة الكاظمية تصنع “روبوت خادم طبيب بغداد”

2020/04/09 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، الخميس، عن تصنيع روبوت “خادم طبيب بغداد” للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.وروبوت “خادم طبيب بغداد” يتميز بمواصفات فنية خاصة منها: اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷرﺑﻌﺔ والتحكم به ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ، والانسيابية في الحركة والدوران حول نفسه في النقطة نفسها دون أن يأخذ حيزاً كبيراً في ردهات العزل الصحي، فضلاً عن مفاصل الروبوت مصنعة

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