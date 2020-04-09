مصرف الرافدين يوجه بعض الدوائر بتفعيل الماستر كارد واستلام رواتبهم الشهرية عليها

2020/04/09 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرافدين، اليوم الخميس، بعض دوائر الدولة الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف واستلموا بطاقات الماستر كارد بتفعيلها واستلام الراتب الشهري عن طريقها.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى، بعض دوائر الدولة استلموا بطاقات الماستر كارد من المصرف ولم يقوموا بتفعيلها ومازالوا يستلمون رواتبهم الشهرية يدويًا”.واشار الى انه “على

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