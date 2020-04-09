تسجيل حالتي شفاء من كورونا في محافظة ذي قار

2020/04/09 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار ان نتائج التحليل المختبري ليوم امس الاربعاء اثببت شفاء حالتين جديدتين من الاصابة بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان ان ”حالتي اصابة من فيروس كورونا شفيا في المحافظة بعد تلقيهما خدمات الرعاية الصحية الاولية وفق معايير منظمة الصحة العالمية حيث كانت نتيجة الفحص المختبري […]

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