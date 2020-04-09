الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عملية أبطال النصر الثانية

2020/04/09 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت خلية الإعلام الامني، الخميس، تفاصيل عملية أبطال النصر الثانية.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بأشراف قيادة العمليات المشتركة شرعت قيادة عمليات الانبار صباح اليوم الخميس الثامن من نيسان، بعملية امنية واسعة في مناطق “جنوب الطريق الدولي السريع جنوب طريق طريبيل ، السليجية ، جزيرة الكرمة ، وادي […]

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