بالفيديو: ذكرى إعلان الشهيد أبو مهدي المهندس بدء تحرير الفلوجة

2020/04/09 | 11:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذه الايام المباركة اطلقت القوات العراقية عمليات "كسر الإرهاب" لاستعادة مدينة الفلوجة التي خضعت لقبضة تنظيم داعش الارهابي لأكثر من عامين....

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