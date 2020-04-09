الروبوتات في خدمة الطواقم الطبية لمواجهة كوفيد-19

2020/04/09 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات للروبوتات دور مهم لمساعدة الطواقم الطبية في المستشفيات، إذ لم تبرز فائدته في أي مجال تكنولوجي أو اجتماعي أو حتى علمي مثلما هو الحال في مساهمتها حاليا في مكافحة فيروس كورونا.ففي مطلع آذار/مارس، اهتم فريق يتكون من 14 روبوتا بمرضى مستشفى ميداني في مدينة ووهان، التي انطلق منها وباء كوفيد-19.وقد جرت عملية […]

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