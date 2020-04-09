المستقلة تنشر رسالة اعتذار عدنان الزرفي عن تشكيل الحكومة المؤقتة

2020/04/09 | 11:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الخميس، عن اعتذاره رسمياً عن تشكيل الحكومة المؤقتة.وفيما يلي نص الرسالة الكاملة للزرفي الى الشعب العراقي: الى أبناء الشعب العراقي الكريم الذي يعاني من تداعيات مواجهة وباء كورونا٠ الى كل الشباب المتظاهرين المعتصمين في ساحات التظاهر المتحدين بوجه الظلم والجور.الى كل الفقراء والضعفاء الذين وضعوا […]

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