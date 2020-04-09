2020/04/09 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة النجف ارتفاع الاصابة بفيروس كورونا بالمحافظة الى ٢٥٤ اصابة مع تسجيل اصابة واحدة اليوم الخميس .وذكر اعلام الدائرة :” ان الاصابة الوحيدة التي سجلت اليوم جاءت بعد ١٥٨ فحصاً مختبريا “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (٢٥٤ حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالنجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (٢٥٤ حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).