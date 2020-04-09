كربلاء.. اعداد المتعافين من كورونا ترتفع إلى 43

2020/04/09 | 11:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس ، عن تعافي 11 حالة إصابة بفيروس كُورونا المُستَجد في المحافظة.وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم ، في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "تم اليوم ، تماثُل (11 ) مُصابا ب‍فيروس كُورونا للشفاء، تراوحت أعمارهُم بين ( 30 _ 80 ) عاماً ، وموَزعين بين مناطق مركز المحافظة وقضاء الهندية ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 43 ) حالة".وأشار سليم إلى أن "الحالات الـ ( 26 ) المُتبقيَة هي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين الطبية"، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية".يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالفيروس في عموم محافظة كربلاء ، وصلت إلى ( 75 ) حالة حتى الآن " ، بضمنها ( 6 ) حالات وفاة ".

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