2020/04/09 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي يصل إلى قصر السلام تمهيداً لتكليفه بتشكيل الحكومة

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الزرفي ينفي وجود اتفاق على تسنمه منصباً في الحكومة الجديدة ويؤكد: أمام الكاظمي مهمة شاقة

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الزفي: التكليف لم ينجح لأسباب داخلية وخارجية وهذا لن يمنعني من خدمة شعبي

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الخميس (09 نيسان 2020)، ان اعتذاره عن الاستمرار بالتكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا.

وقال الزرفي في رسالة الاعتذار التي تلقتها (بغداد اليوم)، إن "أقدم إعتذاري أولا ل

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