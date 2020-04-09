2020/04/09 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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الزرفي ينفي وجود اتفاق على تسنمه منصباً في الحكومة الجديدة ويؤكد: أمام الكاظمي مهمة شاقة

يتبع.



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