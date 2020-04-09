2020/04/09 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزرفي ينفي وجود اتفاق على تسنمه منصباً في الحكومة الجديدة ويؤكد: أمام الكاظمي مهمة شاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الزرفي ينفي وجود اتفاق على تسنمه منصباً في الحكومة الجديدة ويؤكد: أمام الكاظمي مهمة شاقة
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزرفي ينفي وجود اتفاق على تسنمه منصباً في الحكومة الجديدة ويؤكد: أمام الكاظمي مهمة شاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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