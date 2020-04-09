حسن_خليل_غريب - حسن خليل غريب - فيروسات الرأسمالية والصهيونية أشدُّ فتكاً من كورونا

2020/04/09 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب منذ أن حطَّ كورونا رحاله في الصين، لم يطب له المقام فيها وحدها، بل ارتحل إلى أكثر من مكان في العالم، وأستقرَّ مقامه في كل بقعة من رحابه الواسع.وهكذا أصبح الجامع الوحيد المشترك بين البشر.وكما عمَّ مكوثه بالتساوي على شعوب الكرة الأرضية، فقد عمَّم الفزع والهلع، والخوف والجزع.فتساوت به الدولة الغنية مع الدولة الاشتراكية مع الدولة الفقيرة.وتساوى فيه المسلم مع المسيحي مع اليهودي مع الهندوسي مع من لا......

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