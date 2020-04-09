مشعل_يسار - مشعل يسار - دولتنا اخترعت غرامة!!!

2020/04/09 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار زجليّة لبنانية لمناسبة فرض الحكومة اللبنانية غرامة سير على السيارات الخاصة إذا خالفت القرار الأخير بشأن السماح للسيارات التي تحمل رقم لوحة مفردا أو مزدوجاً بالسير على الطرق حسب ايام الأسبوع +++يا عايش من عز الروحالكورونا شغلة مهمةوين ما بدك فيك تسوحالقعدة بالبيت مغِـمّةبس المفرد مش مسموحاليوم المجوز، يا عميمش عارف وين بدي روحمن الزهقة نشف دميادفع ظبطك يا فرك......

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