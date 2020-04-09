2020/04/09 | 11:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصل إلى “قصر السلام” لتكليفه بتشكيل الحكومة بديلاً عن الزرفي يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل إلى “قصر السلام” لتكليفه بتشكيل الحكومة بديلاً عن الزرفي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل إلى “قصر السلام” لتكليفه بتشكيل الحكومة بديلاً عن الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).