عالية نصيف : شركة النقل البري تخترق القانون

2020/04/09 | 11:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال بالتدخل وإيقاف التجاوز الذي ترتكبه الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل والمتمثل بقطع وصل جباية لكل شاحنة لدى مرورها بجميع المنافذ، مبينة أن هذا التصرف هو أحد وجوه الفساد .وقالت نصيف اليوم :” ان الشركة العامة للنقل البري ارتكبت خرقاً واضحاً للدستور والقانون، فقد تعاقدت […]

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