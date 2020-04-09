فيروس كورونا في العراق.. المساعدات الصينية تتواصل والإصابات تتزايد

2020/04/09 | 11:45 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة قراءة في الصحافة العراقية والفلسطينية، في الصحف العراقية: الكرد والسنة يرحبون بترشيح الكاظمي..



وضغط شيعي لإفشال الزرفي، السيستاني والصدر أفشلا خطة قاآني في العراق، وقبول الكرد والسُنة ترشيح الكاظمي يخلط أوراق اللعبة، وتسجيل 80 إصابة جديدة بكورونا وسط مخاوف من ارتفاع العدوى، والعفو الخاص يصطدم بذريعة استغلال تفشي كورونا بالسجون.

وفي الصحف الفلسطينية: منظمة الصحة تحذر من التهاون في إجراءات العزل، والتماس للعليا الإسرائيلية لتوفير فحوصات كورونا، والخدمات الطبية لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط في ضواحي مدينة القدس.

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