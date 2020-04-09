‏تعليق الزواج والطلاق في دبي‬

2020/04/09 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات شهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، في ظل جهود الإمارات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.وبحسب ما نشرته صحيفة “البيان”، أكد القاضي خالد الحوسني، أن القرار الذي أصبح نافذا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وقال […]

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