اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: انتهاكات أمنية صارخة في سوريا والعراق واليمن

2020/04/09 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن كل من سوريا والعراق واليمن خرقت الميثاق الدولي لحقوق الإنسان بشكل فاضح وعلني.وفي تقرير خاص للجنة أشارت أن ما حصل في الشمال والجنوب السوري دلائل واضحة على أن النظام والمعارضة لا يوفروا جهداً لجهة تعمد القوى الأمنية التابعة لهم من ترهيب المواطنين وتهجيرهم جراء إما قصفهم للأحياء السكنية […]

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