نص رسالة اعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة

2020/04/09 | 11:46 - المصدر: سومر نيوز

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بسم الله الرحمن الرحيم

- الى أبناء الشعب العراقي الكريم الذي يعاني من تداعيات مواجهة وباء كورنا٠

الى كل الشباب المتظاه...

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