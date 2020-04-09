2020/04/09 | 11:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم – الى أبناء الشعب العراقي الكريم الذي يعاني من تداعيات مواجهة وباء كورنا.الى كل الشباب المتظاهرين المعتصمين في ساحات التظاهر المتحدين بوجه الظلم والجور.الى كل الفقراء والضعفاء الذين وضعوا امالهم وثقتهم بي لإنقاذهم من الفقر والامراض التي تفتك بهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشعر بالأسف لما آل اليه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يعلن انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يعلن انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).