أوبك تجتمع اليوم لوقف انهيار أسعار النفط

2020/04/09 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بنت أسواق الطاقة العالمية تعاملاتها، على أمل أن تتخذ منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في ما يعرف بمجموعة أوبك+، قراراً بخفض الانتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً، في اجتماعها الذي سيتم اليوم الخميس، عبر الفيديو.

ويبحث الاجتماع خطوات بشأن كيفية جلب الاستقرار إلى أسواق النفط المتضررة بفعل ضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا واستعار الحرب النفطية بين السعودية وروسيا.



ولكن ربما تحدث مفاجآت وتنضم شركات أميركية ودول من خارج أوبك للخفض ويرتفع إجمالي الخفض إلى 15 مليون برميل يومياً.

وفي حال توافق “أوبك+” على خفض الإنتاج بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، فإن الخفض الفعلي في الإنتاج سيصل إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً، وذلك حسب محللين بمجلة “فوربس” الأميركية، وذلك بإضافة التراجع الحاصل حالياً في إنتاج النفط الصخري الأميركي وفي إنتاج كل من كندا والنرويج وبحر الشمال وحقول المياه العميقة في البرازيل، وهي الخامات ذات الكلفة العالية التي باتت تنتج بخسارة وتتجه نحو الإغلاق.

ولمّحت روسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ إلى أنه ينبغي على دول أخرى، وعلى الأخص الولايات المتحدة، الانضمام إلى التحرك هذه المرة، بعدما استفادت من استقرار أسعار النفط على مدى سنوات حين كانت المجموعة تخفض الإنتاج طوعا.

وبناء على هذه التوقعات المرجحة، ارتفعت أسعار خام برنت فوق 32 دولاراً للبرميل في تعاملات الظهيرة، أمس الأربعاء، حسب بيانات نشرة “أويل برايس” الأميركية.

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