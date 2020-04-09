روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/09 | 11:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 1459 إصابة جديدة بالفيروس في 50 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 857 إصابة في العاصمة موسكو و 44 بسان بطرسبورغ، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 10131 إصابة.

وقال مقر العمليات في بيان، انه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في 50 إقليماً روسيا ليصل عدد الحالات المؤكدة في 81 إقليماً إلى 10131".

ووأضاف "كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 857 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و 199 إصابة بضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 44 حالة".

وتابع انه "غادر 118 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 698 شخصا".

وأشار المقر إلى "تسجيل 13 حالات وفاة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 76 شخصا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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