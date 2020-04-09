2020/04/09 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسيم تكليف الكاظمي تمت بحضور العامري والحلبوسي والحكيم والعبادي والفياض) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسيم تكليف الكاظمي تمت بحضور العامري والحلبوسي والحكيم والعبادي والفياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).